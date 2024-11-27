Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Kasım günü maç programı...
27 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 27 Kasım maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 27 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18:30 Başakşehir Petrocub
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Kızılyıldız - Stuttgart
20:45 Sturm Graz - Girona
23:00 Aston Villa - Juventus
23:00 Bologna - Lille
23:00 Celtic - Club Brugge
23:00 D. Zagreb - B. Dortmund
23:00 Liverpool - Real Madrid
23:00 Monaco - Benfica
23:00 PSV - Shakhtar D.
İngiltere Championship
22:45 Cardiff - QPR
22:45 Leeds United - Luton Town
22:45 Middlesbrough - Blackburn
22:45 Portsmouth - Millwall
23:00 Derby County - Swansea City
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