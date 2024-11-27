Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Kasım günü maç programı...

27 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 27 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 27 Kasım Çarşamba günü maç programı:

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18:30 Başakşehir Petrocub

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart

20:45 Sturm Graz - Girona

23:00 Aston Villa - Juventus

23:00 Bologna - Lille

23:00 Celtic - Club Brugge

23:00 D. Zagreb - B. Dortmund

23:00 Liverpool - Real Madrid

23:00 Monaco - Benfica

23:00 PSV - Shakhtar D.

İngiltere Championship

22:45 Cardiff - QPR

22:45 Leeds United - Luton Town

22:45 Middlesbrough - Blackburn

22:45 Portsmouth - Millwall

23:00 Derby County - Swansea City


Etiketler: #Başakşehir #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa konferans ligi

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