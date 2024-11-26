Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
AZ Alkmaar - Galatasaray
Horatiu Fesnic (Romanya)
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
Simone Sozza (İtalya)
Slavia Prag - Fenerbahçe
Sascha Stegemann (Almanya)
ÖNCEKİ MAÇLARDA NE OLMUŞTU?
Horatiu Fesnic ve Simone Sozza daha önce Türk takımlarının maçlarını yönetmedi.
Fenerbahçe maçında düdük çalacak Sascha Stegemann ise daha önce sarı-lacivertli takımın Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.
Stegemann ayrıca, Trabzonspor'un 2022'de Kızılyıldız ile oynadığı ve 2-2 kaldığı Avrupa Ligi maçında da düdük çalmıştı.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş #uefa avrupa ligi
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