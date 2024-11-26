Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:36

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

AZ Alkmaar - Galatasaray

Horatiu Fesnic (Romanya)

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

Simone Sozza (İtalya)

Slavia Prag - Fenerbahçe

Sascha Stegemann (Almanya)

ÖNCEKİ MAÇLARDA NE OLMUŞTU?

Horatiu Fesnic ve Simone Sozza daha önce Türk takımlarının maçlarını yönetmedi.

Fenerbahçe maçında düdük çalacak Sascha Stegemann ise daha önce sarı-lacivertli takımın Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.

Stegemann ayrıca, Trabzonspor'un 2022'de Kızılyıldız ile oynadığı ve 2-2 kaldığı Avrupa Ligi maçında da düdük çalmıştı.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş #uefa avrupa ligi

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