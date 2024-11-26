Sivasspor maçında görev yapmıştı: Fenerbahçelilerden UEFA'ya hakem tepkisi!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:24

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:24

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın VAR hakemi Benjamin Brand oldu.

Brand, geçen sezon Sivasspor ile Fenerbahçe arasından oynanan maçta VAR hakemliği yapmış ve sarı lacivertli takım aleyhine 90+4. dakikada penaltı kararı verdirmişti.

Fenerbahçe, bu penaltı kararı ile sahadan 2-2 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybetmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

UEFA'nın Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maça Brand'ı atamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyada tepki gösterdi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında hakem Benjamin Brand'ı eleştirirken, "Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez. Yine Türk hakemin eline kaldık, çat diye penaltıyı verip devam etmiş" açıklamasını yapmıştı.

YORUMCULAR, BRAND İÇİN NE DEMİŞTİ?

Deniz Çoban: "Hakemin değerlendirmesi doğru. Hakemin görmediği bir şey yok. Umut vaad eden atak yok, bariz gol şansı yok, kontrolsüz bir hamle yok. VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil."

Bahattin Duran: "Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. Livakovic'in ayağı yerde süpürmüyor. Buradaki en önemli nokta şu; VAR müdahalesi çok geç oldu. 3 dakika beklendi. Tamam ofsayt ile ilgili durum da söz konusuydu, onu da incelediler. Bu kadar beklemek de doğru değil, yarı otomatik ofsayt sistemi var. Demek ki çok ince ince incelendi pozisyon. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı çağırdı. Prosedür şu şekildedir, burada defalarca bulundum VAR odasında. VAR odası hakeme izleme tavsiye ediyorsa, operatöre der ki temasın olduğu anı göstereceğiz. Livakovic ile Manaj'ın ayaklarının buluşma anını gösterdi. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış."

Bülent Yıldırım: "VAR hakemi, Livakovic'in müdahalesinin açık net tartışmasız bir penaltı gerektiren bir müdahale olduğunu göstermek için protokole göre büyük bir hata olduğunu iddia ederek izleme tavsiyesinde bulundu. Djiku'nun müdahalesinde vuruş şeklini bozan hiçbir şey yok. Djiku'nun darbesi etkili olsaydı, kırmızı kartı yerdi. VAR hakemi için ihlal olsa Djiku'yu gösterecekti. O yüzden uzun sürdü inceleme. Djiku'nun müdahalesi var ama ufak bir temas var. Etkili bir temas yok. Vuruşu kaliteli yapamadıktan sonra o temas nedeniyle sağ ayak kalfını tutuyor. VAR ne yapmış, sol ayağa müdahale var diye çağırmış. Djiku'nun müdahalesinde hiçbir şey yok. Kaba temas yok. Kontrolsüz faul de söz konusu değil, VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum."

"BÖYLE BİR PENALTI OLMAZ"

Rıdvan Dilmen: "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi. Hakem Livakovic'in müdahalesi için çağırdığında inanamadım çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan."

Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe bu iş bitti derken "basit" penaltı geldi. Maç boyunca hakem Cihan Aydın'ı parmağında oynatan Manaj, daha temas gelmeden kendini yere attığı pozisyonda VAR'ı da tuzağına düşürdü."