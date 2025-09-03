Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 11:09:00
Cumhuriyet Spor
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Eylül günü maç programı...

3 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 3 Eylül maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 3 Eylül Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

14:00 Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor

15:00 1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan

15:00 1926 Bulancak - Hopaspor

15:00 Alanya 1221 FSK - Muğlaspor

15:00 Aliağa FK - İnegöl Kafkas

15:00 Arnavutköy Bld. - İshaklıspor

15:00 Bartınspor - Anadolu Üniv.

15:00 Bayburt ÖİS  Giresunspor

15:00 Bucak Oğuzhan - Kepezspor A.Ş

15:00 Çankırı FK - Ankara Demir

15:00 Çayelispor - Şiran Yıldızspor

15:00 Dersimspor - Adanaspor

15:00 Diyarbekirspor - Bitlis Spor 1916

15:00 Edirnespor - Somaspor

15:00 Erbaaspor - Tokat Bld

15:00 Etimesgut Spor - Kdz.Ereğli Bld

15:00 G. Gebze Spor - Bulvarspor

15:00 İnegölspor - Ezinespor

15:00 İnkılap FSK - Beyoğlu Y. Çarşı

15:00 K. Maraş İstiklal - Kilis Bld.

15:00 Kahta 02 Spor - İskenderunspor

15:00 Kestel Çilek - Uşakspor A.Ş.

15:00 Kırklarelispor - Galata

15:00 Kurtalanspor  Şanlıurfaspor

15:00 Muş Spor - Şırnak Petrol

15:00 Yeşilyurtspor - Yeni Malatyaspor

15:00 Yozgat Bl Bozok - Fatsa Bld.

16:30 Sinopspor - Orduspor 1967

19:00 Bornova 1877 - Afyonspor Kulübü

19:00 Denizli İY - Nazilli Spor

19:00 Fethiyespor - Söke 1970 Spor

19:00 Karaman FK - Suvermez Kapadokya

20:00 Ankaragücü - Karabük İ.Y.

