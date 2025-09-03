Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Eylül günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 3 Eylül Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur
14:00 Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor
15:00 1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan
15:00 1926 Bulancak - Hopaspor
15:00 Alanya 1221 FSK - Muğlaspor
15:00 Aliağa FK - İnegöl Kafkas
15:00 Arnavutköy Bld. - İshaklıspor
15:00 Bartınspor - Anadolu Üniv.
15:00 Bayburt ÖİS Giresunspor
15:00 Bucak Oğuzhan - Kepezspor A.Ş
15:00 Çankırı FK - Ankara Demir
15:00 Çayelispor - Şiran Yıldızspor
15:00 Dersimspor - Adanaspor
15:00 Diyarbekirspor - Bitlis Spor 1916
15:00 Edirnespor - Somaspor
15:00 Erbaaspor - Tokat Bld
15:00 Etimesgut Spor - Kdz.Ereğli Bld
15:00 G. Gebze Spor - Bulvarspor
15:00 İnegölspor - Ezinespor
15:00 İnkılap FSK - Beyoğlu Y. Çarşı
15:00 K. Maraş İstiklal - Kilis Bld.
15:00 Kahta 02 Spor - İskenderunspor
15:00 Kestel Çilek - Uşakspor A.Ş.
15:00 Kırklarelispor - Galata
15:00 Kurtalanspor Şanlıurfaspor
15:00 Muş Spor - Şırnak Petrol
15:00 Yeşilyurtspor - Yeni Malatyaspor
15:00 Yozgat Bl Bozok - Fatsa Bld.
16:30 Sinopspor - Orduspor 1967
19:00 Bornova 1877 - Afyonspor Kulübü
19:00 Denizli İY - Nazilli Spor
19:00 Fethiyespor - Söke 1970 Spor
19:00 Karaman FK - Suvermez Kapadokya
20:00 Ankaragücü - Karabük İ.Y.