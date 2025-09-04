Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Eylül günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 4 Eylül Perşembe günü maç programı:
Türkiye Kupası - 1. Tur
14:00 K. Maraşspor - Osmaniyespor FK
16:30 Isparta 32 Spor - Kırşehir FSK
19:00 Erciyes 38 FSK - Hacettepe TM 1963
21:00 Bursaspor - Söğütspor
Avrupa DK Elemeler - Grup E
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:45 Bulgaristan - İspanya
Avrupa DK Elemeler - Grup A
21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
21:45 Slovakya - Almanya
Avrupa DK Elemeler - Grup G
19:00 Litvanya - Malta
21:45 Hollanda - Polonya
Avrupa DK Elemeler - Grup J
17:00 Kazakistan - Galler
21:45 Lihtenştayn - Belçika
Afrika DK Elemeler - Grup A
19:00 Gine Bissau - Sierra Leone
Afrika DK Elemeler - Grup D
19:00 Angola - Libya
19:00 Mauritius - Yeşil Burun
22:00 Kamerun - Esvatini
Afrika DK Elemeler - Grup G
22:00 Cezayir - Botsvana
Afrika DK Elemeler - Grup H
19:00 Sao Tome ve Principe - Ekvator Ginesi
22:00 Tunus - Liberya
Afrika DK Elemeler - Grup I
16:00 Çad - Gana
19:00 Madagaskar - Orta Afrika
22:00 Mali - Komorlar