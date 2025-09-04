Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Eylül günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Eylül günü maç programı...

4.09.2025 10:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Eylül günü maç programı...

4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 4 Eylül maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 4 Eylül Perşembe günü maç programı:

Türkiye Kupası - 1. Tur

14:00 K. Maraşspor - Osmaniyespor FK

16:30 Isparta 32 Spor - Kırşehir FSK

19:00 Erciyes 38 FSK - Hacettepe TM 1963

21:00 Bursaspor - Söğütspor

Avrupa DK Elemeler - Grup E

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:45 Bulgaristan - İspanya

Avrupa DK Elemeler - Grup A

21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

21:45 Slovakya - Almanya

Avrupa DK Elemeler - Grup G

19:00 Litvanya - Malta

21:45 Hollanda - Polonya

Avrupa DK Elemeler - Grup J

17:00 Kazakistan - Galler

21:45 Lihtenştayn - Belçika

Afrika DK Elemeler - Grup A

19:00 Gine Bissau - Sierra Leone

Afrika DK Elemeler - Grup D

19:00 Angola - Libya

19:00 Mauritius - Yeşil Burun

22:00 Kamerun - Esvatini

Afrika DK Elemeler - Grup G

22:00 Cezayir - Botsvana

Afrika DK Elemeler - Grup H

19:00 Sao Tome ve Principe - Ekvator Ginesi

22:00 Tunus - Liberya

Afrika DK Elemeler - Grup I

16:00 Çad - Gana

19:00 Madagaskar - Orta Afrika

22:00 Mali - Komorlar

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Gürcistan #2026 FIFA Dünya Kupası

İlgili Haberler

Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu
Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu A Milli Takım teknik heyetine Serkan Damla dahil edildi; UEFA Pro Lisanslı antrenör, Montella'nın ekibinde yardımcı ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.
A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan maçlarının aday kadrosunu duyurdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da yaşanacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da yaşanacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın resmi sponsoru olan Hepsiburada, Ay-Yıldızlılar’ın 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçını Kadıköy Caddebostan Etkinlik Alanı’nda kurulacak dev ekranda basketbolseverlerle buluşturacak.