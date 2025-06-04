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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Haziran günü maç programı...

4.06.2025 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Haziran günü maç programı...

4 Haziran günü oynanacak maçlar belli oldu. Avrupa'da ve dünyada heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 4 Haziran maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 4 Haziran Çarşamba günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final

22:00 Almanya - Portekiz

Afrika COSAFA Kupası - Grup A

16:00 Güney Afrika - Mozambik

19:00 Mauritius - Zimbabve

Japonya Lig Kupası - Play-off

13:00 Cerezo Osaka - Yokohama FC

13:00 Fukuoka - S. Hiroshima

13:00 S. Bellmare - Iwata Jubilo

13:00 Tokyo Verdy - Kashiwa

İsveç Kupa - 1. Tur

20:00 Lödde - Rosengaard

Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler

15:30 Tayland - Hindistan

16:00 Bangladeş - Bhutan

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