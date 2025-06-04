Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Haziran günü maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 4 Haziran Çarşamba günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final
22:00 Almanya - Portekiz
Afrika COSAFA Kupası - Grup A
16:00 Güney Afrika - Mozambik
19:00 Mauritius - Zimbabve
Japonya Lig Kupası - Play-off
13:00 Cerezo Osaka - Yokohama FC
13:00 Fukuoka - S. Hiroshima
13:00 S. Bellmare - Iwata Jubilo
13:00 Tokyo Verdy - Kashiwa
İsveç Kupa - 1. Tur
20:00 Lödde - Rosengaard
Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler
15:30 Tayland - Hindistan
16:00 Bangladeş - Bhutan