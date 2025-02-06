Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Şubat günü maç programı...
6 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 6 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 6 Şubat perşembe günü maç programı:
Türkiye Kupası - Grup A
18:30 Alanyaspor - F. Karagümrük
Türkiye Kupası - Grup B
13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa
20:45 Göztepe - Gaziantep FK
Türkiye Kupası - Grup C
16:00 Boluspor - Galatasaray
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 Liverpool - Tottenham
İtalya Serie A
22:45 Fiorentina - Inter
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
21:30 R. Sociedad - Osasuna
23:30 Valencia - Barcelona
Fransa Kupası - Son 16 Turu
23:00 Bourgoin - Reims
Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final
22:00 AZ Alkmaar - Quick Boys
Portekiz Kupası - Çeyrek Final
23:45 Rio Ave - Sao Joao Ver
Suudi Arabistan Pro Lig
18:05 Al-Qadsiah - Al Raed
18:20 Al Shabab - Al Khaleej
20:00 Al Taawon - Al Ittihad
Belçika Kupası - Yarı Final
22:45 Antwerp - Anderlecht
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