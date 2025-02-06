Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Şubat günü maç programı...

6 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 6 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Şubat günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:40

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 6 Şubat perşembe günü maç programı:

Türkiye Kupası - Grup A

18:30 Alanyaspor - F. Karagümrük

Türkiye Kupası - Grup B

13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa

20:45 Göztepe - Gaziantep FK

Türkiye Kupası - Grup C

16:00 Boluspor - Galatasaray

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 Liverpool - Tottenham

İtalya Serie A

22:45 Fiorentina - Inter

İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

21:30 R. Sociedad - Osasuna

23:30 Valencia - Barcelona

Fransa Kupası - Son 16 Turu

23:00 Bourgoin - Reims

Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final

22:00 AZ Alkmaar - Quick Boys

Portekiz Kupası - Çeyrek Final

23:45 Rio Ave - Sao Joao Ver

Suudi Arabistan Pro Lig

18:05 Al-Qadsiah - Al Raed

18:20 Al Shabab - Al Khaleej

20:00 Al Taawon - Al Ittihad

Belçika Kupası - Yarı Final

22:45 Antwerp - Anderlecht


Etiketler: #Türkiye Kupası #galatasaray #Canlı yayın

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