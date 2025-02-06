Galatasaray Mario Lemina transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:37

Galatasaray, Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 euro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

İLK SÖZLERİ: "EVİME DÖNDÜM"

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'yı taşıyan uçak, saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım. Taraftarlarımız harika. Her zaman en iyisi olduklarını söylüyorum. Onları görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorlar. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini değerlendiren Lemina, "İlk teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Galatasaray kulübüyle aramızda özel bir kimya var. Özellikle son 3 gün çok uzun sürdü çünkü hemen gelip bu arma için oynamak istiyordum. Taraftara mesajım: Onlar zaten beni tanıyor. Kulüp, takım ve taraftar için her şeyimi vereceğim" dedi.

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.