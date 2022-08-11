Bülent Korkmaz: 'Bir transfer daha yapacağız'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 20:12

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştıklarını, bunun meyvesini de maçlarda alacaklarını söyledi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Herkes gibi heyecanlı olduklarını dile getiren Korkmaz, "Bir amacımız ve hedefimiz var. Bunun için de 23 Haziran'dan beri çalışıyoruz." dedi.

Korkmaz, yeni transferler ve geçen sezondan kalan oyuncularla çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştık. Bunun meyvesini de maçlarda alacağız. Hedefe ulaşmak için de ligdeki maçları kazanmamız gerekir. Yaptığımız transferlerde bir bölgede eksiğimiz var. İnşallah o transfer de bu hafta gecikmeden gelir. Üzerinde çok durduğumuz için biraz gecikti. Maalesef olmadı. İnşallah bu hafta olur. Hem transferleri tamamlamış hem de lige iyi şekilde girmiş oluruz."

Bu ligde üst seviye bir mücadele olduğunu kaydeden Korkmaz, "O mücadeleyi her rakibimize göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz istediğiniz hedefe ulaşamazsınız. Bunu yapacağız. Ondan sonra sistem, taktik, teknik ve yetenek gelecek. Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. Taraftar olmadan olmaz. İnşallah onlar da cumartesi günü stadı doldururlar." diye konuştu.