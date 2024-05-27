Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj için gelen transfer tekliflerini açıkladı. uygun, Rey Manaj'a şu an için yurt dışından en yüksek 9 milyon Euro'luk teklif geldiğini belirtirken, "Büyük takımlarımızdan ikisinin almak istediğini söyleyebilirim" dedi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:31
Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!
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Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, golcü futbolcuları Rey Manaj'a yurt içi ve dışından transfer teklifleri olduğunu söyledi.

Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, Arnavut golcünün bu sezon ligde attığı 18 golle dikkatleri çektiğini belirtti.

Rey Manaj için transfer tekliflerinin olduğunu vurgulayan Uygun, "Rey Manaj'ı isteyen takımlar var. Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon Euro, Katar'dan 9 milyon Euro'luk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Ama ne olur, ne biter bunu bilmiyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon kadro planlamasını Rey Manaj'ın durumuna göre belirleyeceklerini dile getiren Uygun, "Rey Manaj'ın gidişine göre de bir takım planlaması yapabiliriz. Ekonomik olarak çok rahatlayabileceğimiz bir sürece gireceğiz. O gitmemiş gibi de bir planlama yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR"

Rey Manaj'a Türkiye'den de teklifler olduğunu aktaran Bülent Uygun, şunları kaydetti:

"Resmi olarak teklif gelmedikten sonra onların isimlerini vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Büyük takımlarımızdan ikisinin almak istediğini söyleyebilirim. Yine İstanbul'dan bir takımın da almak istediğini söylediler. Sonucunda yönetim kurulumuz karar verecek. Ekonomik anlamda gereken olursa ona göre kararı verir ve sonrasına bakarız."

Uygun, Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl başkanlığında oluşturulan transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Gökhan Karagöl başkanımız kreatif oyun anlayışı ve mantalitesiyle takımımıza uygun futbolcuları transfer etmek için Türkiye'deki bütün menajerlerle görüşerek onlarla transfer politikasını yürütüyor. Transfer komitesi iyi, kaliteli, ucuz ve Sivasspor'a yakışır futbolcuları transfer etmek için süreci ilerletiyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 18 GOL ATTI 

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki Rey Manaj, bu sezon skorer performansıyla dikkati çekti.

Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahı olan Rey Manaj, bu sezon forma giydiği 33 Süper Lig maçında 18 gole imza attı.

Arnavut futbolcu, 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında da 4 kez ağları havalandırdı.


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