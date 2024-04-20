Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: 'Kalan 6 maçta...'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de konuk edecekleri Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:16
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: 'Kalan 6 maçta...'
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun, hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

Uygun, "Ligin boyutu kısaldı. Her şey daha da zorlaşıyor. Sivasspor olarak süreç içerisinde başardıklarımıza baktığımızda gerçekten şu ana kadar çok iyi bir ivme yakaladık ve çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz UEFA Kupası'na katılabilme fırsatını tekrar yakalamak. Kalan 6 maçta alacağımız puanlar bizi UEFA kupasına götürecek. O yüzden de hayalimiz, isteğimiz, arzumuz kalan maçları kazanarak UEFA yolunda ilerlemek" dedi.

Bir basın mensubunun hakemlerle ilgili sorusu üzerine Uygun, şunları kaydetti:

"Hakemlerin profesyonel olmasını Türkiye'de sağlayan ve onların yarı profesyonel olmasını söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Onların gelişmesi adına bütün projeleri hep anlattık. Gördüğünü çalan, hakkaniyetli, yiğitçe bir maç yönetilmesini istiyoruz. Rakibin, takımın ismine veya pozisyonuna bakmadan gördüğü tüm doğru kararları vermesi yönünde beklenti içerisindeyiz. Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracak. Diğer taraftan da kurumsal anlamda eskiden futbol oynamış kardeşlerimiz de VAR'da futbolu yorumlayabilmeli. Bunların hepsini bir entegre içerisinde harmanlayan, adaletli, dürüst, gördüğünü çalan, bütün pozisyonları doğru yorumlayan ve futbolun keyfini, tadını artıracak hakem camiamsını biz dahil herkes bekliyor."

Taraftarları Fenerbahçe maçına davet eden Uygun, "Taraftarlarımızın tribünleri doldurmasını, bizle birlikte bu coşkuyu yaşamasını istiyoruz. Seneye de daha güzel hedeflere birlikte koşmayı ümit ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yöneticiler, taraftar grupları ve eski Sivassporlu futbolcular da takip etti.


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