Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:41

Güncelleme: 20.04.2024 - 14:41

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas’a gidecek.