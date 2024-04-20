Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 33'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas’a gidecek.
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