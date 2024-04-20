Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:41
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas’a gidecek.


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