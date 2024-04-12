CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Sivasspor
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj
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