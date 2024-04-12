CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 19:28
CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Sivasspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. 

Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. 

İŞTE 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj


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