Burak Elmas: "Vazgeçmeyeceğiz!"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas son dönemde sarı kırmızılılarda yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.
Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir." şeklinde konuştu.
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