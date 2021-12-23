Burak Elmas: "Vazgeçmeyeceğiz!"

23 Aralık 2021 Perşembe, 15:06

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir." şeklinde konuştu.