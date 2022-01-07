Burak Elmas'tan sürpriz Florya kararı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ofis açtırıyor.
Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında krize dönüşmeden 'şimdilik' rafa kaldırılan sıkıntılar, yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi.
Sözcü gazetesinin haberine göre, Elmas, sarı-kırmızılı futbol takımına daha yakın olmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ofis açtırma kararı aldı. Cimbom'un patronu böylece teknik ekip ve futbolcularla bire bir ilgilenme fırsatı bulacak, muhtemel sorunları yerinde tespit etme ve anında çözme olanağı bulacak.
İLK ÖRNEK ÖZHAN CANAYDIN
Edinilen bilgiye göre Elmas, haftanın en az 2 günü, tesislerde kendisine tahsis edilecek odada çalışacak. Galatasaray Başkanı, her hafta Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadı ile Metin Oktay Tesisleri arasında mekik dokuyacak. Yönetim kurulu toplantılarının da ayda en az bir kere Florya'da yapılması planlanıyor. Daha önce benzer uygulamayı, rahmetli Başkan Özhan Canaydın; yine Terim'in hoca olduğu dönemde yapmıştı. Burak Elmas o yönetimde futbol şubesi sorumlusuydu.
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