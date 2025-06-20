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Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

20.06.2025 12:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 2 isme talip!

Burak Yılmaz'ın çalıştığı Kasımpaşa'nın, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Beşiktaşlı iki ismi takımında görmek istiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Kasımpaşa, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için Beşiktaş kulübü ile görüşüyor.

Tayfur Bingöl

PERFORMANSLAR

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık forma giyen Tayfur Bingöl, 33 resmi maçta görev alırken 5 gol 1 asist kaydetti. Tayyip Talha ise Beşiktaş formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve gol katkısı yapamadı. 

Tayyip Talha Sanuç



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