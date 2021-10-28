Burak Yılmaz, teknik direktöründen özür diledi mi? Son gelişme!

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:10

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, 1-1 berabere biten Brest maçının 77. dakikasından oyundan alınan ve diretk olarak soyunma odasına giden Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Gourvennec, "Burak Yılmaz harika bir oyuncu ve sahada her şeyini veriyor. Her üç dört günde bir kulüpte, milli takımda oynuyor, yorgun düşüyor ve çok enerji kaybediyor.

Burak Yılmaz, Brest maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi, başkan da gördü. Gol atamayınca sıkıntı yapıyor ve bunu dışarı yansıtıyor. Ancak biz Burak Yılmaz'a güveniyoruz. O çok deneyimli bir forvet oyuncusu ve bu tartışılmaz. Tecrübesiyle bize yardımcı olmaya devam etsin.