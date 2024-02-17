Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:16
Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

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BURNLEY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

BURNLEY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta deplasmanda West Ham'ı 6-0 mağlup etmişti. 

Burnley ise Liverpool deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 


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