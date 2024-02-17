Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
BURNLEY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
BURNLEY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta deplasmanda West Ham'ı 6-0 mağlup etmişti.
Burnley ise Liverpool deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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