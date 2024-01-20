Arsenal'den galibiyet hasretine farkla son verdi!
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.
Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson, 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- 'Metin Komiser'in Yargı'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!
- Akşener'in o sözlerine Nevşin Mengü'den tepki