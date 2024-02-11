Arsenal'den 33 dakikada 6 gol!

Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 19:12
Arsenal'den 33 dakikada 6 gol!
Abone Ol google-news

Premier Lig 24. hafta maçında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. 

Arsenal'in gollerinin tamamını 33 dakika içerisinde atması dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.


Arsenal haberleri west ham united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Arsenal'den galibiyet hasretine farkla son verdi!

Arsenal'den galibiyet hasretine farkla son verdi!
Arsenal'den Liverpool karşısında rahat galibiyet!

Arsenal'den Liverpool karşısında rahat galibiyet!
Arsenal zirve yarışında Fulham engelini aşamadı

Arsenal zirve yarışında Fulham engelini aşamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Murat Soner'den çarpıcı 'İnci Taneleri' iddiası: 'Gönül Yarası filminden alıntı'

Murat Soner'den çarpıcı 'İnci Taneleri' iddiası: 'Gönül Yarası filminden alıntı'
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!

Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı

Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Füruzan hayatını kaybetti

Füruzan hayatını kaybetti
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte