Burnley, Chelsea karşısında 1 puanı 90+3'te aldı!

21.02.2026 20:12:00
Chelsea, Premier Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti. Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.

Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.

Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.

