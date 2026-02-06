Eboue'nin oğlu Chelsea'ye imza attı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, akademisinde forma giyen Mathis Eboue ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Mathis Eboue, 17. yaş gününün ardından kulübüyle ilk profesyonel anlaşmasına imza attı.

Eboue, Ocak 2025'te Watford'dan Chelsea'ye transfer oldu ve hem saha içinde hem de saha dışında hemen etkisini gösterdi.

Watford'da oynadığı süre boyunca, henüz 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında ilk kez forma giydi ve erken yaşta hızlı gelişimini gösterdi.

Eboue, Chelsea'deki ilk tam sezonuna U18 takımında başladı ve Crystal Palace'a karşı 4-2 galip gelen deplasman maçında attığı golle kendini gösterdi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de ilk kez forma giydi ve Benfica'yı 5-2 yendikleri maçta oynadı.

Ofansif orta saha oyuncusu bu sezon U18 takımında 16 maça çıktı, takımın düzenli oyuncusu haline geldi ve tüm turnuvalarda toplam 3 gol attı.