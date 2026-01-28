Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 20:16:00
Güncellenme:
Chelsea'den Raheem Sterling kararı: Resmen açıklandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Raheem Sterling ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Chelsea, 2021 yılında Manchester City'den 56 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Raheem Sterling ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City'den kadromuza kattığımız ve 3,5 sezondur formamızı giyen Raheem Sterling ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Raheem'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI HAFTALIK 325 BİN STERLİN

Haftalık 325 bin sterlinlik maaşıyla Chelsea'nin en çok kazanan oyuncuları arasında bulunan 31 yaşındaki Sterling, son bir yılı aşkın süredir A takım kadrosunda düzenli olarak forma giymiyordu. Bu durumun ardından tarafların ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Chelsea formasıyla toplam 81 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 15 de asist yaptı.

AVRUPALI KULÜPLERDEN YAKIN TAKİP

Öte yandan BBC'nin haberine göre, Raheem Sterling ile Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor.

Juventus ve Bayern Münih'in de aralarında yer aldığı bazı kulüplerin, serbest statüdeki deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

