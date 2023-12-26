Burnley - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1 berabere kalmıştı.
Burnley ise Fulham deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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