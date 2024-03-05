Bursa Belediyespor rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağşup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:03
Bursa Belediyespor rahat kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Fatih Yayla, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan (Fatih Yörümez, Turgut Lelik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)

Setler: 20-25, 25-13, 26-28, 27-29

Süre: 129 dakika (23, 24, 39, 43)


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