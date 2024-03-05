Bursa Belediyespor rahat kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağşup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Fatih Yayla, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan (Fatih Yörümez, Turgut Lelik)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)
Setler: 20-25, 25-13, 26-28, 27-29
Süre: 129 dakika (23, 24, 39, 43)
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