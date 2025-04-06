Bursaspor adım adım şampiyonluğa koşuyor!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:46

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:46

3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Bursaspor, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Bursaspor oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sedat Cengiz ile 78 ve 84. dakikalarda Muhammet Demir attı. Elazığ'ın tek golünü 90. dakikada Anıl Atağ kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 64 puana yükseldi. 23 Elazığ Futbol Kulübü ise 23 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ADIM



Bursaspor'un ligdeki takipçisi Karşıyaka da Kahramanmaraşspor deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı ve puanını 57'ye yükseltti. Bursaspor ve Karşıyaka arasında şu anda 7 puan ve 3 maç bulunuyor. Bursaspor, gelecek hafta kazanması durumunda Karşıyaka'nın maçına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Bursaspor, ligin bir sonraki haftasında Artvin Hopa ile deplasmanda karşılaşacak.