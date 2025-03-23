Bursaspor Yörsan kendi evinde geçit vermedi!
Bursaspor Yörsan, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-90 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-90 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
Bursaspor Yörsan: Brown 29, Julius 7, Grantham 12, Mutaf 11, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mete Paçacı 3, Osman Nurveren, Sharma 4, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 23, Akif Egemen Güven 10, Egehan Arna 13, Mclemore 14, Moody 8, Arca Tülüoğlu, Bleijenbergh 16, Newman 2, Metin Türen 4
1. periyot: 27-22
Devre: 53-41
3. periyot: 75-58
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