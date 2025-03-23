Bursaspor Yörsan kendi evinde geçit vermedi!

Bursaspor Yörsan, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-90 mağlup etti.

Bursaspor Yörsan kendi evinde geçit vermedi!
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AA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:30

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-90 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Bursaspor Yörsan: Brown 29, Julius 7, Grantham 12, Mutaf 11, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mete Paçacı 3, Osman Nurveren, Sharma 4, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 23, Akif Egemen Güven 10, Egehan Arna 13, Mclemore 14, Moody 8, Arca Tülüoğlu, Bleijenbergh 16, Newman 2, Metin Türen 4

1. periyot: 27-22

Devre: 53-41

3. periyot: 75-58


Etiketler: #Bursaspor #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket #Basketbol Süper Ligi

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