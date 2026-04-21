Bursaspor'da satışa sunulan tüm kombineler tükendi

21.04.2026 11:32:00
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor'un gelecek sezon için satışa çıkardığı 39 bin kombine biletin tamamı tükendi.

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e çıkan Bursaspor'da, gelecek sezonun kombine satışında 39 bin biletin tamamı tükendi.

Bursaspor Kulübünün açıklamasında, "Önümüzdeki sezon kapalı gişe. 39 bin kombine. Teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Enes Çelik de paylaşımında Bursaspor'un 3. Lig şampiyonluğu, 2. Lig şampiyonluğu, 1. Lig şampiyonluğu ve Süper Lig'de şampiyon olduğunu ve Avrupa’da mücadele ettiğini hatırlattı.

Görevdeki 2 yıllık sürede sportif hedeflerinin yarısını taraftarın ciddi desteğiyle tamamladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"3. Lig'den itibaren kombinelerini yenileyen ve bu sene kalan kombineleri de satın alan, yani bizimle bu yolculuğa en alt liglerden başlayan vefakar taraftarlarımız kulübümüzün Süper Lig'deki ve Avrupa'daki başarılarını da görmeye öncelikle hak sahibi olacaklar. 3 gün verilen emekler neticesi oluşturulan koreografi için uğraşan tribün emekçisi kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. İlk 2 yılımızda tam anlamıyla tüm Bursa'nın takımı, bundan sonraki yıllarda ise inşallah Türkiye'nin takımı Bursaspor'u izleyeceğiz."

Nesine 2. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını​​​​​​​ elde etti.
Nesine 2. Lig takımlarından Bursaspor, şampiyonluk maçında Somaspor'u konuk etti. Bursasporlu taraftarlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda futbolseverlere büyük bir görsel şölen sundu.
Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta şampiyonluğu ve Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.