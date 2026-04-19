Somaspor'u 5 golle devirdi: Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Bursaspor, 33. hafta karşılaşmasında evinde Somaspor'u ağırladı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçta ev sahibinin golleri 11 ile 72. dakikalarda Emir Kaan Gültekin 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık (KK) ve 69. dakikada Ertuğrul Furat'tan geldi.

Konuk ekibin tek sayısını ise 86. dakikada Namık Barış Çelik kaydetti.

Yeşil-beyazlılar böylece puanını 77 yaptı ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti.

4 YIL SONRA 1. LİG'E DÖNDÜLER

Şampiyon Bursaspor gelecek sezon, 2021/22 sezonunun ardından, ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

Yeşil-beyazlılar, o sezonu 16. bitirerek 2. Lig'e düşmüştü.

ER YÖNETİMİNDE YENİLMEDİLER

Sezona Adem Çağlayan yönetiminde başlayan Bursaspor'da 6. ve 7. haftalarda alınan mağlubiyetler sonrasında göreve Tahsin Tam getirildi.

Tam yönetiminde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 21. hafta öncesinde 56 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Sonrasında takımın başına geçen Mustafa Er ise mağlubiyet yüzü görmedi.

KAPALI GİŞE OYNADILAR

Bu sezon iç sahadaki tüm maçlarında adeta "kapalı gişe" oynayan Bursaspor, Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla müsabakalara çıktı.

Bursa temsilcisi, maçlarda 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

Yeşil-beyazlılar bu sezon ev sahibi oldukları maçlarda sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

SÜPER LİG'E SON BİR ADIM KALDI

Yeşil-beyazlılar, 2026/27 sezonunda 1. Lig'i ilk sırada bitirmesi ya da play-off'ları kazanması halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e geri dönecek.

Bursaspor son olarak 2018/2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.