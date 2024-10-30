Bursaspor, evinde az farkla mağlup

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Bursaspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine normal süresi 78-78 biten maçta uzatmada 89-87 yenildi.

Bursaspor, evinde az farkla mağlup
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:46

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Bursaspor, evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

TOFAŞ salonunda oynanan mücadelede yeşil beyazlılar normal süresi 78-78 biten maçta uzatmalarda 89-87 yenildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Bursaspor: Brown 21, Michineau 15, Grantham 18, Sharma 8, Mutaf 12, Pipes 3, Ömer Utku Al 9, Osman Nurseven, Mehmet Nihat Atalan, Berkay Candan, Nusret Yıldırım 1

Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 14, Mensia 5, Dubljevic 9, Rodriguez 9, Sulejmanovic 10, Bango 24, Spissu 3, Slaughter 3, Langarita, Gonzalez

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-37

3. Periyot: 50-59

Normal süre: 78-78

5 faulle çıkanlar: 39.09 Sharma, 39.17 Mutaf (Bursaspor)


Etiketler: #Casademont Zaragoza #Bursaspor #FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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