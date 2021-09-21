Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi

Bursaspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi.

AA
21 Eylül 2021 Salı, 14:12
Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

 



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