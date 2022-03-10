Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Şampiyonlar Ligi'ne Manchester City formasıyla döndü

10 Mart 2022 Perşembe, 14:12

İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı.

Golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından, City ilk maçta elde ettiği 5-0'lık galibiyetin avantajıyla ismini çeyrek finale yazdırdı.

SCOTT CARSON MAÇA DAMGA VURDU

Mücadeleye damga vuran isim ise Scott Carson oldu. Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı.

Tecrübeli file bekçisi oyuna girdikten sonra önemli kurtarışlara imza atmayı başardı. Carson yaşadığı kısa süreli sakatlıkla da City taraftarlarını korkuttu.

PAULINHO'YA İZİN VERMEDİ

Maçın en kritik dakikasında tecrübeli eldiven sahneye çıktı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Sporting'de savunma arkasına sarkan Paulinho kaleci ile karşı karşıya kaldı. Paulinho'nun şutunda kaleci Carson gole izin vermedi.

BURSASPOR'DA 77 MAÇTA GÖREV ALDI

Manchester City'nin kaleci rotasyonunda Brezilyalı Ederson ve ABD'li Zack Steffen'in ardından üçüncü sırada yer alan 36 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon bir lig maçında görev yapmıştı. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Bursaspor için ter döken Carson yeşil-beyazlı takımda iki sezonda 77 maçta görev yapmıştı.