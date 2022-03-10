Miralem Pjanic için takas iddiası: Koulibaly'ye karşılık Pjanic
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. La Liga devinin Boşnak oyuncuyu takasta kullanacağı ileri sürüldü.
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Miralem Pjanic'i önerdi.
Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.
Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da aktarıldı. Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti.
Serie A'da Roma ve Juventus formaları da giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic'in, seneye yine İtalya'da oynayacağı düşünülüyor.
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