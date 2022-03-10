Son Dakika: TFF'den dört lig için erteleme kararı

10 Mart 2022 Perşembe, 13:31

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden bu hafta sonu oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi maçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

TFF, hava şartları nedeniyle 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 1 hafta ileri kaydırıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."