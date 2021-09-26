Bursaspor'un eski teknik direktörü İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi!

Bursaspor eski teknik direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 23:34
Bursaspor'un eski teknik direktörü İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi!
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Bursaspor eski teknik direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı.

Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi.

Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. 



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