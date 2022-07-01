Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya uzandı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları'nda Cezayirli Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyaya uzanan taraf oldu.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
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