Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya uzandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları'nda Cezayirli Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyaya uzanan taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 21:17
Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya uzandı
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.

Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.


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