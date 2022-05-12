Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da tur atladı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 22:38

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, tur atladı.

İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 66 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan son dünya ve olimpiyat şampiyonu Busenaz, İtalya'dan Angela Carini ile karşılaştı.

Busenaz, ilk raundun bitimine 2 saniye kala İtalyan boksör Carini'nin ayak bileğini burkması sonucunda hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Milli boksör, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile mücadele edecek.

BUSENAZ'IN HEDEFİ FİNAL

İlk maçın her zaman turnuvanın en zor maçı olduğunu belirten Busenaz, "Organizasyonun ülkemizde olması üzerimizde ayrı bir yük. Rakibimiz sakatlandı. Bırakmak zorunda kaldı, çok sevinemedim açıkçası. Dişe diş rakiplerle savaşmayı daha çok seviyorum. Yenmesi daha çok hoşuma gidiyor. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine. O da yurt dışında sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. İlerleyen zamanlarda adımızı finale yazdırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyen kalabalığı ringe çıkınca fark ettiğini dile getiren Busenaz, "Maçtan önce kimseyle konuşmam, ringe çıkarken kimlerin geldiğini gördüm. Baktım herkes gelmiş Trabzon'dan ülkemizin dört bir yanından gelenler var. Çıkarken 'elinden geleni yapman lazım, bu insanlar senin için burada' dedim. Maç zordu tam performansımı sergileyemedim ama çıkışa geçeceğiz inşallah. Hedef her zaman şampiyonluk. Bir sonraki rakibimin ismine bile bakmadım. Sadece Amerikalı olduğunu biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.