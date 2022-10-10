Büyük Britanyalı sporcu Chijindu Ujah'a 22 ay ceza
Büyük Britanyalı atlet Chijindu Ujah yasaklı madde kullanımı sebebiyle 22 ay yarışlardan men edildi.
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 22 ay men cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki atletin Ostarine ve S-23 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Büyük Britanya takımının erkekler 4x100 metre bayrak yarışında aldığı gümüş madalya iptal edildi.
Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ujah'ın kasıtlı olarak yasaklı madde kullanmadığına hükmetti.
Sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle iki yıllık hak mahrumiyeti cezası, iki ay indirildi. 6 Ağustos 2021'de başlatılan Ujah'ın cezası, 5 Haziran 2023'te sona erecek.
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