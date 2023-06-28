Büyük iddia! Beşiktaş, Ozan Tufan ile anlaştı...

Yayınlanma: 28.06.2023 - 18:25

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:25

Beşiktaş, eski gözdesi Ozan Tufan için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir adım attı.

Ozan Tufan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.

Ozan Tufan'ın, Beşiktaş ile anlaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in etkisi büyük oldu. Şenol Güneş, Ozan ile yaptığı görüşmede, "Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takım kuracağız ve bu yeni yapılanmamızda senin de aramızda olmanı istiyorum" sözleriyle başarılı orta saha oyuncusunu ikna etti. Ozan, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da Şenol Güneş'le birlikte çalışmıştı.

Beşiktaş, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City ile görüşmelerine devam ediyor. Ozan Tufan'ın Hull City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Deneyimli oyuncu, Hull City ile toplamda 44 maça çıktı ve 8 gollük katkı sağladı.