Buz Hokeyi'nde Millilerimiz yarı finalde

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Kırgızistan'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 08:08
Buz Hokeyi'nde Millilerimiz yarı finalde
Abone Ol google-news

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Türkiye, Kırgızistan'ı 3-1 yendi.

İstanbul'da Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen organizasyonda play-off turu çeyrek final maçları başladı.

Türkiye, Timur Turut (2) ve Abdullah Kanat'ın ağları sarsmasıyla Kırgızistan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


buz hokeyi Buz hokeyi milli takımı

En Çok Okunan Haberler