Çağdaş Atan'dan Trabzonspor maçı öncesi taraftara çağrı!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:47

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında Trabzonspor'a karşı zor bir mücadeleye çıkacaklarını ancak iyi hazırlanıp taraftarı önündeki galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Atan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Mustafa Pektemek'in bu hafta ise Emrah Başsan'ın sakatlıktan dönerek çalışmalara başladığını belirtti.

Takımdaki tek eksiğin Ali Karimi olduğunu anımsatan Atan, "Onu da en kısa zamanda bekliyoruz. Moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Ligin doğal favorilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Kendi evimizde iyi bir performansımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. O yüzden bu hafta seyircinin desteğine çok ihtiyacımız var. Onları stadı doldurmaya davet ediyorum." dedi.

Atan, Trabzonspor maçında güzel, coşkulu, sahada yapmak istediklerini uygulayan, iyi oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceklerini kaydetti.

Kendi evlerinde 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan Atan, şöyle devam etti:

"Her maç konuşmasında, soyunma odasında 'burası bizim evimiz. Yani burada kazanmamız gerekiyor' diye konuşuyoruz. Bu maçta o maçlardan bir tanesi olacak. Gün gelince belki inşallah hiç gelmez ama kaybedeceğiz. İnşallah bu zaman o zaman değil. Evimizde sürdürdüğümüz galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Ama her şeyden öncelikli amacımız seyircimizle bütünleşip, coşkulu oynayıp iyi futbol oynamak, rakibe oyunumuzu kabul ettirmek. Zor bir maç olacak ama güzel bir maç olacak."

Tecrübeli savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ise güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Kolovetsios, "Kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla hocamızla birlikte taktik antrenmanlarda buna çalışıyoruz. Bu süreçte çok iyi çalıştık, iyi motive olduk. Umuyorum ki taraftarımızın da desteğiyle bu hafta çok güzel bir skor alacağız." ifadelerini kullandı.