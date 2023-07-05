Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 18:12
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de
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Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Atletico Madrid oldu.

İspanyol ekibi, milli stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Atletico Madrid, perşembe günü 27 yaşındaki futbolcuyu basına tanıtacak.


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