Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de
Atletico Madrid, Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Atletico Madrid oldu.
İspanyol ekibi, milli stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Atletico Madrid, perşembe günü 27 yaşındaki futbolcuyu basına tanıtacak.
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