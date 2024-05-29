Çağlar Söyüncü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
EURO 2024 öncesi açıklanan aday kadroda yer alan Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
Çağlar Söyüncü'nün sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.
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