Çağlar Söyüncü'den kararlılık mesajı: "Her şeyimizi vereceğiz"
Fenerbahçe'nin savunmacısı Çağlar Söyüncü, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından takım olarak hedefe odaklandıklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin yetenekli stoperi Çağlar Söyüncü, Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından takım olarak yeniden hedeflerine konsantre olduklarını ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Athletic Bilbao maçına dikkat çeken Söyüncü, "Futbolun kuralları içinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz." diyerek taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.
Takım içinde oluşturulan rekabet ortamına ve birlikteliğe vurgu yapan milli futbolcu, yoğun maç temposuna rağmen takımın kenetlendiğini ifade etti. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından son idmanlarda takımla çalıştığını söyleyen Söyüncü, "Şu an iyi durumdayım ve oynamaya hazırım." diyerek sahalara dönüş sinyali verdi.
Etiketler: #fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #uefa avrupa ligi
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