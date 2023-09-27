Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLIARI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
CAGLIARI - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.
Cagliari ise Atalanta deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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