Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:25
Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

CAGLIARI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

CAGLIARI - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.

Cagliari ise Atalanta deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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