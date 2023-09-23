Milan, Verona karşısında 1 attı 3 aldı!

İtalya Serie A karşılaşmasında Milan evinde ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:53
Milan, Verona karşısında 1 attı 3 aldı!
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İtalya Serie A 5. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Milan bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı, Hellas Verona ise 7 puanda kaldı.

Milan bir sonraki karşılaşmasında Cagliari deplasmanına giderken, Hellas Verona sahasında Atalanta'yı konuk edecek.


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Hellas Verona Verona milan serie a

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