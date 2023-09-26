Rade Krunic'ten Milan'a kötü haber
Milan'da sakatlanan Rade Krunic, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Milan'a orta saha oyuncusu Rade Krunic'ten kötü haber geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Hellas Verona ile oynanan maçta sakatlanan Bosnalı orta saha oyuncusunun yapılan kontrollerde sağ hamstringinde bir lezyon tespit edildiği aktarıldı.
Krunic için 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun; Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.
YAKLAŞIK BİR AY YOK!
Krunic'in milli arada da dönmesinin zor olduğu, deneyimli oyuncunun dönüşü için olarak 22 Ekim'deki Juventus karşılaşmasının gerçekçi bir tarih olduğu iddia edildi.
Rade Krunic, bu sezon Milan'da 6 maçta sahaya çıkmıştı.
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