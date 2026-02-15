Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

15.02.2026 19:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta'nın altyapısında yetiştiği Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmemesinin nedeni ortaya çıktı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi. Peki, Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

Eski milli futbolcu Hakan Balta’nın oğlu Hakan Çağrı Balta, futbol kariyeriyle gündemde yer alıyor. Peki, Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

15 Mayıs 2008 doğumlu olan genç oyuncu, santrfor pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor. Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Çağrı Balta, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gole imza attı.

ÇAĞRI BALTA’NIN BOYU KAÇ?

Çağrı Balta’nın boyu, 1.85’tir.

ÇAĞRI BALTA KİMİN OĞLUDUR?

Çağrı Balta, eski futbolcu Hakan Balta’nın oğludur. Hakan Balta, Galatasaray’da oynamış emekli Türk futbolcudur.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Hakan Balta