Eski milli futbolcu Hakan Balta’nın oğlu Hakan Çağrı Balta, futbol kariyeriyle gündemde yer alıyor. Peki, Çağrı Hakan Balta kimdir, kaç yaşında? Çağrı Balta hangi takımlarda oynadı?

ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

15 Mayıs 2008 doğumlu olan genç oyuncu, santrfor pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor. Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Çağrı Balta, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gole imza attı.

ÇAĞRI BALTA’NIN BOYU KAÇ?

Çağrı Balta’nın boyu, 1.85’tir.

ÇAĞRI BALTA KİMİN OĞLUDUR?

Çağrı Balta, eski futbolcu Hakan Balta’nın oğludur. Hakan Balta, Galatasaray’da oynamış emekli Türk futbolcudur.