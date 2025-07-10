Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha takviyesi için rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. Fırıtna, Cameron Puertas'ı transfer etmek istiyor. Peki, Cameron Puertas kimdir? Cameron Puertas kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Cameron Puertas hangi takımlarda oynadı?

CAMERON PUERTAS KİMDİR?

Cameron Mitchel Puertas Castro, 18 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. İsviçre'de doğup büyümüş olmasına rağmen Puertas, yalnızca ailesinden miras kalan İspanyol vatandaşlığına sahiptir.

CAMERON PUERTAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Puertas, kariyerine İsviçre amatör kulübü Renens'te başladı ve 16 yaşında beşinci ligde Forward-Morges'e katıldı; burada kısa sürede bölgesel gruptaki en iyi oyuncu olarak kabul edildi. 2020 yılında İsviçre Süper Ligi'nde ilk maçına Lausanne-Sport ile çıktı. Puertas, 22 Ocak 2022'de Belçika'daki Union SG ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Puertas, 26 Ağustos 2024'te Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah ile sözleşme imzaladı.