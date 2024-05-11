Can Uzun'un forma giydiği FC Nürnberg ligde kalmayı garantiledi
Almanya Bundesliga 2'nin 30. haftasında Can Uzun'un forma giydiği FC Nürnberg, sahasında Elversberg'i mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.
Almanya Bundesliga 2'nin 30. hafta mücadelesinde FC Nürnberg, Max-Morlock-Stadion'da karşılaştığı Elversberg'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve ligde kalması kesinleşti.
FC Nürnberg'e 3 puanı getiren golleri 43. dakikada Felix Lohkemper, 52. dakikada Jan Gyamerah ve 64. dakikada Can Uzun kaydetti.
Milli futbolcu Can Uzun, Felix Lohkemper'in attığı golde de asist yaptı.
CAN UZUN'UN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Nürnberg'de gösterdiği başarılı performansla kulübünün ligde kalmasına büyük katkı sağlayan Can Uzun, forma giydiği 32 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
SEZON SONU AYRILMASI BEKLENİYOR
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda Nürnberg'den kesin olarak ayrılacak.
Son lig maçını Hamburg ile oynayacak olan FC Nürnberg 33 maç sonunda elde ettiği 40 puanla 12. sırada yer alıyor.
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